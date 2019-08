Verlierer des Tages Louie Spence wettert gegen Motsi Mabuse

Die 38-Jährige sei seiner Meinung nach nur deshalb ausgesucht worden, weil sie eine Frau sei und der Sender jemanden mit einer dunklen Hautfarbe gesucht habe, so der Profitänzer weiter. Ein Sprecher der BBC hat gegenüber der "Daily Mail" die Bemerkungen von Louie bereits als "falsch und beleidigend" zurückgewiesen. Denn die Südafrikanerin sei die beste Kandidatin für den Job gewesen. Seit 2011 sitzt Motsi Mabuse bei der deutschen Ausgabe der Show, "Let's Dance", in der Jury. Ab Herbst wird sie zudem in der britischen Version zu sehen sein.