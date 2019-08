Verlierer des Tages Lindsay Lohan muss zahlen

Die US-Schauspielerin Lindsay Lohan (33, "Freaky Friday") muss ihrem Ex-Chauffeur offenbar eine stattliche Summe erstatten. Laut einem Gerichtsurteil in Los Angeles, schuldet Lohan ihrem ehemaligen Angestellten angeblich mehr als 40.000 US-Dollar (rund 36.000 Euro). Das berichtet das Promi-Portal "The Blast". Mit dem nun gefällten Urteil kann dieser das Geld im US-Bundesstaat Kalifornien eintreiben lassen. Bereits im Jahr 2015 gewann der Fahrer den identischen Streit gegen Lohan vor einem Gericht in New York.