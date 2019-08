Verlierer des Tages Lindsay Lohan bittet zur Kasse

Tückischer als einst das Jamba-Sparabo: Obwohl Lindsay Lohans (33) Lifestyle-App "Preemium" schon lange nicht mehr aktiv ist, werden die Kunden anscheinend immer noch monatlich zur Kasse gebeten. 2,99 Dollar (etwa 3,35 Euro) fallen laut eines Berichts der Klatschseite "Page Six" der "New York Post" somit monatlich an. Also immerhin rund 40 Euro pro Jahr - für absolut keinerlei erbrachte Gegenleistung.