Verlierer des Tages Lin-Manuel Miranda: Schlechtes Timing

Schauspieler Lin-Manuel Miranda (38) hat einst die Chance verpasst, R&B-Queen Beyoncé (37, "Halo") und Rapper Jay-Z (49, "Empire State of Mind") kennenzulernen. Das erzählte der 38-Jährige jüngst in der "Graham Norton Show". Im Herbst 2015 besuchte das berühmte Ehepaar das erfolgreiche Musical "Hamilton" am Broadway, damals spielte Miranda die Titelrolle. Doch Fotos mit dem Paar bekam Schauspieler Javier Munoz (43). Der Grund dafür, wie sich Miranda erinnerte: "Ich war ein einziges Mal krank, als ich Hamilton spielte, und habe Beyoncé und Jay-Z verpasst".