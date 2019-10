Verlierer des Tages Lily-Rose Depp kämpft mit ihrem Outfit

Da hat Model und Schauspielerin Lily-Rose Depp (20) wohl zu einem etwas zu gewagten Outfit gegriffen. Bei der UK-Premiere ihres Films "The King" während des BFI London Film Festivals musste sie mit den Händen nachhelfen, um ihre weiße, halbdurchsichtige Bluse am richtigen Platz zu halten. Die 20-Jährige schien unter dem ärmellosen und an den Seiten tief ausgeschnittenen Rüschenoberteil von Chanel nicht mal einen BH zu tragen.