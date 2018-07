Verlierer des Tages Lily Allen: Heroin als Trost?

"Ich war so krank, ich sagte zu meinem Therapeuten: 'Vielleicht ist es an der Zeit, Heroin auszuprobieren'", so Allen demnach. Dabei wusste sie um die Risiken: "Ich weiß, dass Heroin wirklich die Endstation ist. Aber ich habe mit der Idee bereits davor gespielt." Letztendlich konnte die Frischgeschiedene ihre Trauer doch anders überwinden: "Ich hörte nicht auf, Sex mit anderen Kerlen zu haben, um die Leere zu füllen. Ich war total außer Kontrolle", gab sie vor der Zeitung zu. Allen und Cooper waren von 2011 bis 2016 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.