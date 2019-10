Verlierer des Tages Lil Nas X und Cardi B werden verklagt

Schlechte Nachrichten für Lil Nas X (20, "Old Town Road") und Cardi B (26, "I Like It"). Die beiden wurden nun wegen Urheberrechtsverletzung verklagt, wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet. Der Grund: Ein Produzent behauptet, dass ihr gemeinsames Lied "Rodeo" von einem Song abgekupfert sei, den er bereits im Jahr 2017 produziert habe.