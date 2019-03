Verlierer des Tages Liam Payne verpasst Geburtstag von Bear

Als Star ist man viel unterwegs, hat hier und dort etwas zu erledigen, ist nicht lange an einem Ort - das kennt auch Liam Payne (25, "Strip That Down"). Gestern wurde der Sänger am Londoner Flughafen gesichtet, wie er sich auf den Weg zu einem Auftritt in den Vereinigten Arabischen Emiraten macht, berichtet "Daily Mail". Das Bedauerliche daran: Am Freitag war auch der Geburtstag seines Sohnes Bear (2). Diesen wichtigen Tag hat der gebürtige Brite nun wohl verpasst.