Verlierer des Tages Lenny Kravitz und sein XXL-Schal

Auch sechs Jahre später verfolgt Lenny Kravitz (54, "Raise Vibration") sein legendärer XXL-Schal noch. Das verriet der US-Sänger jetzt in der US-Talkshow "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (44). Wir erinnern uns: 2012 schrieb der heute 54-Jährige mit seinem überdimensionalen Schal ungewollt Internet-Geschichte. Paparazzi lichteten den Sänger mit dem ungewöhnlichen Accessoire ab und lösten damit eine wahre Flut an witzigen Memes aus.