Verlierer des Tages Langfinger Zach Galifianakis

Schauspieler Zach Galifianakis (49, "Hangover") hat ein diebisches Geheimnis enthüllt. Er gab US-Medienberichten zufolge in der Netflix-Show "My Next Guest Needs No Introduction" gegenüber Moderator David Letterman (71) zu, dass er einst Popstar Justin Bieber (25, "Sorry") nach einer gemeinsamen Online-Talkshow ein paar Boxershorts gestohlen habe. Damals wurde Galifianakis vor laufender Kamera mit Schleim überschüttet und als er beim Duschen keine saubere Unterwäsche mehr hatte, nahm er einfach die von Justin Bieber.