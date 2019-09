"Ich setzte mich hin, sie saß rechts von mir und ich begann mit ihr zu reden. Und sie sagte: 'Sie sprechen zuerst in diese Richtung, ich spreche in diese und dann komme ich zu Ihnen zurück.'" Tatsächlich gibt es die Regel bei offiziellen Essen der Queen, dass sie zuerst mit der Person zu ihrer Rechten spricht und sich erst beim zweiten Gang an ihren linken Sitznachbarn wendet. Das war offenbar absolut neu für Hamilton - aber die Queen nahm es ihm wohl nicht krumm, wie er weiter erzählt: "Sie sprach fünf Minuten mit dem Typen rechts von ihr und dann den restlichen Abend mit mir. Es war wirklich, wirklich cool."