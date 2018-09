Verlierer des Tages Kronprinzessin Mary lässt Preis fallen

Peinlicher Vorfall für Kronprinzessin Mary von Dänemark (46). Wie "Mail Online" berichtete, besuchte sie am Donnerstag die Zeremonie des Design Awards in Kopenhagen. Jeder Gewinner bekam demnach eine Trophäe, die aus einem gravierten Betonklotz bestand, der in einer mit Stoff ausgestatteten Holzkiste platziert war.