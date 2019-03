Verlierer des Tages Kritik an Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg (63, "Sister Act - Eine himmlische Karriere") musste ganz schön einstecken: In dem neuen Buch "Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of The View" (deutsch: Frauen, die schlagen: Die explosive Inside-Geschichte von "The View") teilt Rosie O'Donnell (57) gegen ihre ehemalige Co-Moderatorin in der US-amerikanischen Fernsehsendung "The View" aus: "Whoopi Goldberg war persönlich so gemein zu mir, wie noch niemand im Fernsehen. Die schlimmste Erfahrung, die ich je im Live-Fernsehen hatte, war die Interaktion mit ihr." Dies berichtet das "People"-Magazin.