Verlierer des Tages Kritik an Song von Rita Ora

Harsche Kritik aus der LGBT-Community muss Rita Ora (27, "Ora") für ihren Song "Girls" einstecken. Die Sängerin, die sich erst kürzlich zu ihrer Bisexualität bekannt hat, singt darin von ihrem Verlangen Frauen zu küssen. Der Text ist aber so verkürzt und mehrdeutig, dass einige lesbische und bisexuelle Musikerinnen den Ernst des Songs in Zweifel ziehen. Sängerin und Schauspielerin Hayley Kiyoko (27, "Jem and the Holograms"), von ihren Fans auch "lesbischer Jesus" genannt, kritisiert Rita Ora scharf. "Ich muss nicht Wein trinken, um Frauen zu küssen", schreibt sie unter anderem auf Instagram und bezieht sich damit auf Oras Textzeile: "Manchmal möchte ich einfach nur Mädchen küssen/ Roten Wein, ich möchte einfach Mädchen küssen."