Verlierer des Tages Kritik an Jake Gyllenhaals Filmprojekt

Jake Gyllenhaal (38, "Brokeback Mountain") hat ein neues Projekt am Start: "Gilded Rage". Ein Film, der auf wahren Begebenheiten beruht und in dem es um den Mörder Thomas Gilbert Jr. geht. Der Schauspieler wird dabei der Produzent sein. Laut "Page Six" kommt diese Entscheidung jedoch nicht bei jedem gut an. Kritiker, die dem Angeklagten nahestehen, befürchten, dass Gyllenhaal und sein Team Gilbert verherrlichen werden.