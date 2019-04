Verlierer des Tages Kourtney Kardashian sorgt für Ärger

In der aktuellen Episode von "Keeping up with the Kardashians" sollen laut "People" die beiden Schwestern Khloé (34) und Kourtney Kardashian (40) aneinandergeraten sein. Die beiden waren zusammen mit ihren Kindern im Urlaub. Kourtney hat drei Kids im Alter von vier, sechs und neun Jahren. Khloé hatte ihre im April 2018 geborene Tochter dabei.