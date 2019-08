Verlierer des Tages Kim Kardashian mit neuem Photoshop-Fail

Man kann von ihr halten was man will, aber Kim Kardashian (38) versteht es, sich in Szene zu setzen. Auch auf einem neuen Instagram-Bild, mit dem sie neben ihrer Halbschwester Kylie Jenner (22) Werbung für eines ihrer Parfüms macht, ist sie ein echter Hingucker. Doof nur, dass Kardashian auf dem Bild sechs Zehen am linken Fuß hat.