Verlierer des Tages Kid Rock bringt sich in Schwierigkeiten

Kid Rock bezeichnete die Schauspielerin und Komikerin Joy Behar (76) in einer Sendung von Fox News als "Bitch" und wurde daraufhin fast umgehend seines Amtes enthoben, wie "Page Six" berichtet. Ersetzt wird der Musiker von James Shaw Jr., einem 30-jährigen Elektrotechniker. Jener hatte im April bei einem Amoklauf in einem Waffelhaus in Nashville dem Schützen seine Waffe entrissen.