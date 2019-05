Verlierer des Tages Khloé Kardashian: Keinen Bock auf Dates

Khloé Kardashian (34) ist im Moment nicht bereit zum Daten. "Ich will das nicht", sagte die kleine Schwester von Kim Kardashian (38). Sie habe erstmal genug davon und kümmere sich überhaupt nicht um mögliche Beziehungen zu Männern. Im Fokus stehe für sie derzeit einzig und allein ihre Tochter True (1), wie sie dem US-Promiportal "TMZ" erzählte. Kardashians Schwester Kourtney (40) bekräftigte die Aussage ihrer Schwester auch noch in einem Instagram-Post aus dem gemeinsamen Urlaub auf den Turks- und Caicos-Inseln in der Karibik: "Keine Jungs erlaubt."