Verlierer des Tages Kendra Wilkinson hat Pech in der Liebe

Vor etwa einem Jahr ist die Ehe von Kendra Wilkinson (33, "Kendra on Top") und Hank Baskett (36) gescheitert - und seitdem hat das Model offenbar kein Glück mehr in der Liebe. Immer wieder brodelt es zwar in der Gerüchteküche, dass sie wieder jemanden an ihrer Seite hätte, doch auf Twitter berichtet sie klar vom Gegenteil: "Zum Millionsten Mal. Ich date gerade niemanden. Ich bin quasi eine Jungfrau."