Verlierer des Tages Keira Knightley mit peinlichem Patzer

Auf die Frage mit welchem Mann ihr Charakter Juliet am Ende des Liebesfilms zusammenkommt, hat die 33-Jährige spontan keine Antwort parat. Unsicher stellt sie die Frage in den Raum: "Mit meinem Ehemann, oder?". Als ihr eine auf dem Video nicht sichtbare Person dies zu bestätigen scheint, hackt sie aber lieber noch einmal nach: "Also wähle ich nicht Andrew Lincoln?". Nein, Keira, den "The Walking Dead"-Star, der im Film den bis über beide Ohren verliebten Mark spielt, wählst du nicht. Es ist Ehemann Peter, gespielt von Chiwetel Ejiofor (41), dem Juliet letztendlich ihr Herz schenkt.