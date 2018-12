Verlierer des Tages Keiner will mit Maroon 5 auftreten

Die Halbzeitshow beim Super Bowl gehört eigentlich zu den begehrtesten Auftritten in der Musikindustrie. Doch im kommenden Jahr scheint alles anders zu sein. Nachdem angeblich schon Rihanna (30, "Diamonds") und Pink (39, "What About Us") den Auftritt abgelehnt haben sollen, sucht nun offenbar die verbleibende Band Maroon 5 nach weiteren Acts, die mit ihr die Show bestreiten. Wie "Variety" berichtete, soll die Band bereits ein halbes Dutzend Künstler angefragt haben - ohne Erfolg.