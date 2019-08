Verlierer des Tages Keine Wertschätzung für Kirsten Dunst

Kirsten Dunst (37) ist seit Ewigkeiten im Filmgeschäft, sie glaubt aber offenbar, dass man ihre Arbeit in Hollywood nicht wirklich zu schätzen weiß. "Ich wurde in meiner Industrie nie anerkannt", erzählt Dunst im Gespräch mit dem US-Radiosender "Sirius XM". Nie habe man sie "für irgendwas nominiert. Viellicht zwei Mal für einen Golden Globe als ich klein war und einen für 'Fargo'." Stets fühle sie sich so, als ob man sie nur für dieses eine Mädchen aus "Girls United" (2000) halte.