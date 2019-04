Verlierer des Tages Kein Uni-Spaß für Isaac Hempstead-Wright

"Game of Thrones"-Star Isaac Hempstead-Wright (19) hat keine guten Erinnerungen an seine Studienzeit, wie er im Interview mit dem "Esquire"-Magazin verrät. Aufgrund seiner Popularität habe er sein Studentenwohnheim nicht verlassen können, ohne dass irgendjemand ein Foto mit ihm habe machen wollen, so der 19-Jährige, der in der Erfolgsserie als Bran Stark zu sehen ist.