Verlierer des Tages Katie Price schießt gegen ihren Ex-Mann

Immer Ärger um Katie Price (40): Das ehemalige Boxenluder schießt in der britischen TV-Sendung "Good Morning Britain" gegen seinen Ex-Mann Peter André (46). Der Grund: André soll Price die Erlaubnis verweigert haben, die gemeinsamen Kinder Junior Savva Andreas (13) und Princess Tiaamii Crystal Esther (11) in ihrer Reality-Show zu zeigen. Dabei waren die beiden schon in früheren Reality-Formaten des Ex-Paares zu sehen.