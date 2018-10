Verlierer des Tages Kanye West: Diss aus dem Jenseits

Mit Diss-Tracks von Kollegen muss Kanye West (41, "I Love It") als Rapper rechnen. Schließlich gehören diese in seinem Musik-Genre zum Geschäft. Doch dass ihn ein Diss-Gedicht aus dem Jenseits treffen könnte, damit hat er wohl nicht gerechnet. Im posthum veröffentlichten Gedichtband "The Flame" von Leonard Cohen (1934 - 2016) findet sich ein Werk namens "Kanye West Is Not Picasso". Darin heißt es unter anderem: "Ich bin der Kanye West, für den sich Kaye West hält" und "Ich bin der wahre Kanye West".