Verlierer des Tages Justin Timberlake muss Preis senken

Justin Timberlake (37, "Say Something") verschleudert sein Penthouse - weil es keiner kaufen will. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, hat der Sänger die hübsche Dachgeschosswohnung im New Yorker Stadtteil SoHo im März dieses Jahres zum Verkauf gelistet. Umgerechnet knapp 6,7 Millionen Euro wollte er damals haben.