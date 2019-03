Verlierer des Tages Justin Bieber zerstört Landschaft

Ein isländischer Canyon muss geschlossen werden und die Schuld daran hat Justin Bieber (25, "Sorry"). Das berichtet der britische "Telegraph". Der Sänger filmte dort sein Musikvideo zu "I'll Show You" und seit der Veröffentlichung soll der Ansturm auf Fjaðrárgljúfur immer größer geworden sein. Allein zwischen 2017 und 2018 stieg die Anzahl der Touristen von 150.000 auf 282.000 an.