Verlierer des Tages Justin Bieber erntet Shitstorm

"Kim Porter, man wird sich immer an die atemberaubende Frau erinnern, die Du sowohl von innen als auch von außen warst", schreibt Bieber unter seinem Post, verlinkt dabei aber auch auf sein Label. Seine Follower bezeichnen ihn daher als "respektlos": "Lösch das Foto. Er teilte dieses Bild in Erinnerung an seine Frau, nicht für die Promo der Modelinie", heißt es unter anderem in den Kommentaren. Der 25-Jährige hat bereits auf den Shitstorm reagiert: "Ich habe nicht gewusst, dass er mit dem Foto seine Trauer um Kim Porter ausdrücken wollte", kommentiert er seinen Post.