Verlierer des Tages Julianne Moore wurde eine Rolle entzogen

Eigentlich hätte Julianne Moore (58, "Still Alice - Mein Leben ohne Gestern") die Hauptrolle im Film "Can You Ever Forgive Me?" übernehmen sollen. Schauspieler Richard E. Grant (61) verriet nun, wieso es dazu nicht kam: "Julianne Moore wollte einen Fatsuit und eine falsche Nase tragen, um Lee Israel zu spielen", zitierte ihn die "Daily Mail". Darauf habe Drehbuchautorin Nicole Holofcener (59) gesagt: "Das wirst du nicht tun."