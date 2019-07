Verlierer des Tages Joss Stone wurde aus dem Iran deportiert

"Mein Herz ist gebrochen". Joss Stone (32, "You had me",) berichtet via Instagram von einem erschütternden Erlebnis. Die Sängerin wollte in den Iran einreisen, um das Land zu erkunden. Doch dies wurde ihr nicht gestattet. Sie und ihre Begleitung wurden am Flughafen festgenommen und anschließend des Landes verwiesen.