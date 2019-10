Verlierer des Tages Jogi Löw bedauert Ausfälle im DFB-Team

Absagen-Flut beim DFB: Bundestrainer Joachim Löw (59) muss beim Freundschaftsspiel gegen Argentinien am morgigen Mittwoch in Dortmund auf bis zu zwölf etablierte Nationalspieler verzichten. So fehlt neben den Weltmeistern Toni Kroos (29), Julian Draxler (26) und Matthias Ginter (25) mit Antonio Rüdiger (26), Thilo Kehrer (23) und Nico Schulz (26) gleich die halbe Abwehr. "Das tut uns natürlich weh", gibt Löw vor dem Spiel laut "Süddeutsche Zeitung" zu.