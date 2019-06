Verlierer des Tages Joe Jonas verwechselt seine Frau

Man sollte meinen, dass Joe Jonas (29, "Sucker") seine Ehefrau, Sophie Turner (23, "X-Men: Apocalypse"), so gut kennt, dass er sie von anderen Frauen unterscheiden kann. Am Set der Fantasy-Serie "Game of Thrones" ist ihm jedoch ein peinlicher Verwechslungsfehler unterlaufen, wie die Sansa-Stark-Darstellerin in einem Podcast des Radiosenders Nova 106.9 nun erzählte. Der Sänger hat versehentlich fast das Stunt-Double seiner Liebsten geküsst.