Verlierer des Tages Joe Jonas sauer auf Diplo wegen Stream

Musiker Joe Jonas (29) ist ein wenig verärgert, da sein Freund DJ Diplo (40, "Close to Me") "Instagram mehr liebt als ein 13-Jähriger" - und deshalb Videos von der Hochzeit mit "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (23) im Netz landeten. Damit war die geheime Las-Vegas-Trauung von Turner und Jonas nicht mehr ganz so topsecret wie erhofft. "Er hat die Hochzeit ruiniert", meinte Jonas bei Radio "95-106 Capital FM".