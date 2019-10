Verlierer des Tages Jessica Chastain badet in Blut

"Es ist so widerlich", sagt sie, "es ist so kalt!" Spaß macht ihr die Sauerei ganz offensichtlich nicht, doch sie nimmt es mit Humor und hat das Video mit dem Enya-Song "Only Time" untermalt. "'Werde Schauspielerin', sagten sie. 'Es wird glamourös sein', sagten sie", zweifelt Chastain in dem Kommentar zum Post scherzhaft ihren Karriereweg an. Das Schicksal, solch ein "kaltblütiges" Opfer bringen zu müssen, kennen offenbar auch ihre Kollegen. Millie Bobby Brown (15), Bella Thorne (21), Diane Kruger (43), Michelle Monaghan (43) und Daniel Brühl (41) kommentierten allesamt das Video.