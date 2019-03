Verlierer des Tages Jennifer Lopez: Haarige Schutzmaßnahmen

Echt jetzt? Der amerikanische Profi-Tänzer Derek Hough (33) hat in der US-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" verraten, dass sein "World of Dance"-Co-Star Jennifer Lopez (49, "Ain't Your Mama") des Öfteren mit ihrer Haarpracht zu kämpfen habe und sich deswegen ein extravagantes Sicherheitssystem für ihre Haar-Extensions zugelegt hat: "Sie hat ein eigenes Auto für ihre Haare. Es ist unglaublich", offenbarte der 33-Jährige. Dieser entdeckte nämlich ihren Land Rover am Set von "World of Dance" und erklärte, dass in dem Auto etliche Haarsträhnen von der Decke hingen.