Verlierer des Tages Jeffrey Dean Morgans Beichte

Jeffrey Dean Morgan (52, "Grey's Anatomy") ist glücklich mit seiner Ehefrau Hilarie Burton (36). Doch einem wichtigen Abschnitt im Leben seiner Liebsten hat der "The Walking Dead"-Star noch keine Beachtung geschenkt: Während Hilarie Burton in ihrer Paraderolle als Peyton Sawyer Teenieherzen im Sturm eroberte, hat sie ihr Ehemann noch nie in der Serie "One Tree Hill" gesehen, wie er "ET Online" auf der "The Walking Dead"-Premiere der neunten Staffel in L.A. verriet.