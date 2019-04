Verlierer des Tages Jeff Goldblum beim Baden bestohlen

Diesen Hawaii-Trip wird US-Schauspieler Jeff Goldblum (66, "Grand Budapest Hotel") so schnell sicher nicht vergessen. Während er sich in die kühlen Fluten des Pazifiks stürzte, räumten Diebe sein Schließfach mitsamt seiner Kleidung und seiner Wertsachen leer. Das berichtet das US-Promiportal "TMZ". Noch am Strand von Waikiki sprach er triefnass mit der Polizei, wie auf Bildern zu sehen ist.