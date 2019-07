Verlierer des Tages Jason Momoa hat Ärger mit Body Shamern

Jason Momoa (39, "Game of Thrones") ist in den Mittelpunkt einer Body-Shaming-Debatte auf Social Media geraten. Nachdem Urlaubsbilder des Schauspielers auftauchten, beschwerten sich viele Fans über die fehlenden Bauchmuskeln. Und dass, obwohl der "Aquaman"-Darsteller nach wie vor top in Form ist.