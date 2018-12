Verlierer des Tages Jamie Dornan ist gebrandmarkt

Nicht selten müssen Schauspieler und Schauspielerinnen damit leben, von ihren Fans in einer ganz bestimmten Rolle in Erinnerung behalten zu werden. Daniel Radcliffe (29) ist für viele bis in alle Ewigkeit der Zauberschüler Harry Potter, Elijah Wood (37) muss sich wohl heute noch Hobbit-Sprüche anhören. Mehr noch als die beiden Beispiele hat aber Mime Jamie Dornan (36) daran zu knabbern, dass ihn offenbar die meisten Menschen nur als Christian Grey der "Fifty Shades of Grey"-Verfilmungen wahrnehmen, wie er der Seite "Deadline" anvertraut hat.