Verlierer des Tages Jaden Smith: Zu spät zur Premiere

Papa war nicht wirklich erfreut: Jaden Smith (20, "Karate Kid") kam angeblich "eine Stunde zu spät" zur Weltpremiere von "Aladdin"! Das zumindest behauptet Vater Will (50, "I Am Legend") in einem ziemlich lustigen Instagram-Video, das er nach der Vorführung aufgenommen hatte. In der schummrigen Gasse in Hollywood meldet sich auch Jaden zu Wort und insistiert: "Es waren 15 Minuten!"