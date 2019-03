Verlierer des Tages Jaden Smith versteht sich selbst nicht

Jaden Smith (20, "Karate Kid") hat einen sehr ungewöhnlichen Mode-Stil. Das findet der Schauspieler und Rapper offenbar auch selbst. Er bezeichnete nun einige seiner Fashion-Entscheidungen als etwas seltsam. In einem Interview soll er laut "Mail Online" gesagt haben, sein Stil sei "verrückt", in gewisser Weise "Avantgarde": "Manchmal rasiere ich mir die Hälfte meines Kopfes. Ich bin so verwirrt von mir."