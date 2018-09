Verlierer des Tages Ist Glenn Weiss nur ein Heuchler?

Für ihn und seine künftige Frau war es ein "magischer Moment", wie Regisseur Glenn Weiss (57) nach seinem überraschenden Heiratsantrag an Jan Svendsen bei den diesjährigen Emmys erzählte. Während die meisten anwesenden Schauspieler und das Fernsehpublikum schwärmten, ärgerten sich hinter den Kulissen allerdings so einige Insider, wie nun die "New York Post" berichtet. Einige halten den Regisseur demnach für einen Heuchler.