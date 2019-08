Verlierer des Tages Ihre Kinder lachen Christie Brinkley aus

Wer schon mal den Satz, "Wir lachen mit dir, nicht über dich" gehört hat, dürfte jetzt mit Christie Brinkley (65) mitfühlen können. Das Model wird an der 28. Staffel der US-Show "Dancing with the Stars" teilnehmen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Als sie ihren Kindern davon erzählte, fiel deren Reaktion anders aus, als Brinkley erwartet haben dürfte.