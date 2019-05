Verlierer des Tages Hoult hätte fast Jon Schnee gespielt

Schauspieler Nicholas Hoult (29, "Deadpool 2") war beim Vorsprechen von "Game of Thrones" für die Rolle des Jon Schnee. "Ich kann mich daran erinnern, da ich zu dieser Zeit gerade 'Clash of the Titans' gedreht habe und lange Extensions hatte. Sie machten mir außerdem einen Pferdeschwanz und eine sehr ungleichmäßige Fake-Bräune. Ich dachte mir noch: 'Das ist wahrscheinlich nicht das, was sie wollen' - und das war es auch offensichtlich nicht", erzählte er der Promiseite "Page Six".