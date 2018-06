Verlierer des Tages Hinnerk Baumgarten: Einzel-Coaching

NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten (50) musste sich bei seiner Kollegin Heike Götz (54) entschuldigen. Am Rande der Aufzeichnung zur Sendung "Landpartie Spezial" im Mai hatte der gebürtige Hannoveraner dem Publikum in der Einheizphase vor Aufzeichnungsbeginn nahegelegt, auf jeden Fall zu klatschen. Denn "Wer nicht mitmacht, bekommt eine Nacht mit Heike Götz." Die Kollegin fand das nicht lustig und NDR-Programmdirektor Frank Beckmann (52) auch nicht: "Die verbale Entgleisung ist durch nichts zu rechtfertigen", so Beckmann zu "Bild.de".