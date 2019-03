Verlierer des Tages Hin und Her mit Travis Scott

Seitdem lässt der Rapper keine Gelegenheit aus, um der 21-Jährigen seine Liebe zu beweisen. Auf einem Konzert seiner aktuellen Tour "Astroworld" rief er in die Menge: "Ich liebe dich, Frauchen!" Auf die Fremdgehgerüchte ging er zwar nicht konkret ein, erklärte aber weiter: "Familie sollte immer an erster Stelle stehen". Zudem löschte Travis am Wochenende seinen Instagram-Account. Ein Zeichen dafür, dass er sich ganz auf seine Beziehung konzentrieren möchte? Lange hielt er die Instagram-Abstinenz allerdings nicht aus. Er ist mittlerweile schon wieder zurück auf der Plattform.