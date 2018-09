Verlierer des Tages Heftige Kritik an Eminem

US-Rapper Eminem (45, "Revival") sorgt mal wieder für Unruhe. Aufgrund von beleidigenden Aussagen gegenüber Rapper Tyler, the Creator (27, "Flower Boy") haben ihn viele Fans in den sozialen Netzwerken heftig kritisiert. In seinem Song "Fall" auf dem neuen Album "Kamikaze" geht Eminem auf seinen Rap-Kollegen los.