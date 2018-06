Verlierer des Tages Hat sich Tom Holland verplappert?

Denn in dem Clip erzählt der Schauspieler, dass er nun endlich das Skript zum Film bekommen habe. Dabei hält er ein Tablet in die Kamera, auf der eindeutig "Spider-Man: Far From Home" zu lesen ist. Hat Holland damit etwa aus Versehen den Titel des Films verraten? In seinem Kommentar schrieb er jedenfalls: "Entschuldigung, dass es keine Neuigkeiten gibt, aber ich liebe euch, Leute."