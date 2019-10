Verlierer des Tages Hat Drake gelogen?

Alles nur Show? Hat Rapper Drake (32, "In My Feelings") wirklich über seine Beziehung zu seinem Vater gelogen, um seine Plattenverkäufe anzukurbeln? Das behauptet jetzt zumindest sein Vater Dennis Graham in der Radiosendung von Nick Cannon (39). "Wir hatten ein wirklich tiefgründiges Gespräch und ich sagte: 'Drake, warum sagst du all diese verschiedenen Dinge über mich? Das ist nicht cool.' Und er erwiderte: 'Dad, das verkauft die Platten'", schildert Graham in der Radiosendung. In Songs wie "Look What You've Done" schreibt Drake, dass sein Vater ihn im Stich gelassen habe.